小朋友等著與耶誕老人互動。(曹婷婷攝)

無懼寒流發威，奇美博物館耶誕周末首日吸引超過1萬人湧入，感受耶誕氣息。（曹婷婷攝）

寒流來襲嘸咧驚！奇美博物館為期2個周末的「耶誕周末」17日首日登場，雖然天氣寒冷，偶有飄雨，但遊客興致未減，館方統計，今天湧入超過1萬人，不少遊客還說，冷冷的天氣搭配奇美博物館的歐式建築與耶誕氛圍美景，「好像在國外過耶誕節！」

奇美博物館17日起連續2個周六、周日舉辦耶誕周末，首度以英國皇家儀式揭開活動序幕，由音樂家吹奏小號，再由英國士兵宣告活動開始，接著耶誕老人與英國士兵隊伍從館內大廳一路往館外遊行，沿途都吸引大小朋友夾道歡迎，期待能跟耶誕老公公握手、互動。

向來受到民眾喜愛的「耶誕市集」，今年集結百家攤位，推出熱紅酒、肉桂捲，英式小點司康、炸魚薯條等，每攤也都湧現排隊人潮。

館方指出，2018年首度在耶誕節前夕連續2個周末舉辦「耶誕周末」，並於館前廣場打造13公尺高的耶誕樹，集結耶誕市集、音樂、舞蹈等藝文饗宴，營造南部最具歐風的耶誕饗宴，往年耶誕周末都能吸引約6萬人參加，今天低溫又下雨，原本擔心人潮未如預期，結果還是吸引超過萬人湧入。