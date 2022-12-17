南投縣最大的名間親子生態園區去年開幕造成轟動，縣府10月封園改善步道、遮陽，並增設親子友善廁所，建置廣播、監視系統等，17日完工並歡慶開園周年，舉行「冬日野餐派對」，縣長林明溱等人一起切生日蛋糕為園區慶生，即使寒流南下、冬雨攪局，絲毫不影響孩子遊玩的興緻。

名間親子生態園區佔地2.6公頃，有5公尺高的巨型彩虹溜滑梯和多組複合式遊具，加上寬敞的大草皮，去年12月開幕立即成為中部地區親子必訪的共融公園，縣府為了更貼心親子遊客，封閉園區優化部分設施，如外圍遊具區增設遮陽棚，增建親子友善廁所，設置監視、廣播系統提升管理效率等，17日完工舉行週年慶生趴。

林明溱、縣府農業處長陳瑞慶、國民黨南投縣黨部主委林儒彬等人，準備生日蛋糕為名間親子園區滿周歲慶生，並舉行青農市集、舞台表演、DIY手作課程等活動。即使活動遇寒流南下、下雨，天氣又濕又冷，報名冬日野餐派對300組親子遊客風雨無阻出席，孩子們滿場奔跑、樂翻天。

「公園提供孩子玩溜滑梯、盪鞦韆及跑跳活動的空間，親子同樂真的很棒！」林明溱說，名間親子生態園區開園週年舉辦野餐派對，雖然寒流南下，天氣很冷，不過出席活動的親子遊客踴躍，看到大家臉上洋溢幸福，他真的很開心，所以卸任前督促縣府團隊加緊興建其他的親子共融公園。

林明溱表示，林儒彬參訪都會區的共融公園後，發現好的玩樂空間就拍下照片，向他建議名間苗圃可以嘗試興建共融公園，果真大受歡迎，除了名間親子生態園區，草屯親子公園正在施工，埔里的上周已動工，竹山的下周也將動土，不僅讓孩子有遊樂場所，也能增進親子關係。