許多人結婚後都得面對難解的婆媳問題。一名人妻表示，她在婆家洗碗時，總會被婆婆和小姑指揮，三番兩次地來摸洗碗水，並指責人妻沒用熱水洗碗會洗不乾淨，最後人妻一氣之下把熱水的火力開到最強，嚇得婆婆發出「唉呦威」的哀號聲。貼文一出引來千名網友朝聖，直呼：「幹的好，給妳100分」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，過去住在婆家時，每次只要洗碗婆婆都會走過來「關照」，用手摸一下水說：「要用熱一點洗，不然洗不乾淨」，而婆婆前腳才剛走，小姑又走進廚房，似乎是說好一樣，也摸了一下洗碗水，又說「熱水熱一點才可以洗乾淨」。

而這樣的情況幾次下來後，讓原PO心裡很不是滋味，決定加以回擊，原PO表示，後來只要婆婆或小姑在她洗碗時靠近，「我就直接開到最高的溫度」，嚇得婆婆當場驚喊：「唉呦威，怎麼那麼燙」，原PO也直接回嗆，「啊不是要熱一點」，甚至氣到揚言要用滾燙的開水洗碗。

這篇超兇狠的反擊文曝光後，底下留言讚嘆連連，「幹的好，給妳100分」、「不做事到底哪裡來的勇氣指揮別人」、「這招我喜歡」、「我不爭氣的笑了」、「又不是要燙豬腳，到底要有多熱」、「不過說實在，真的是熱水洗碗比較快」。