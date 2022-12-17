曾有立委點出各縣巿停車費溢繳成錢坑，桃園市交通局去年2月率全國之先在停車繳費單上主動列印溢繳停車費資訊，通知民眾申請退費，至今已有近5萬筆退費申請，總共退還162萬5625元，其中最高單筆退費金額是990元，呼籲民眾可多加利用行動支付繳費避免溢繳。

交通局指出，常有車主疏忽已申請代扣繳、又持停車單繳費，或已繳費又至超商列印補單繳費，經統計桃園市有逾22萬筆停車單溢繳，溢繳金額高達865萬元，但考量郵寄成本，以往民眾溢繳金額超過100元，交通局才會主動以信件通知車主退費，每年通知溢繳停車費車主仍高達2800件、耗費郵資1萬7000餘元，讓市府頭疼，也讓民眾觀感不佳。

桃園市交通局創全國之先，去年2月起將停管收費資訊系統與路邊開單PDA連線，當溢繳車輛在路邊停車，路邊開單PDA會主動比對繳費資料，並於列印停車繳費單時同步列印「本車溢繳請翻背面退費」字樣，提醒車主從停車單背面掃描QR Code，即可查詢溢繳情形，再申請退費。

根據交通局統計，截至12月中旬已有4萬9855筆退費申請，總共退還162萬5625元，其中最高單筆退費金額是990元，今年申請退費總計2萬6497筆，共退還86萬0260元。交通局呼籲民眾可多加利用行動支付繳費，避免溢繳。

交通局提醒，溢繳停車費民眾若要申請退費，須檢具汽車行車執照、身分證影本，至桃市府路邊停車服務中心或9處委外開單場服務處辦理，也可至交通局網站下載領據，檢附銀行帳戶、汽車行車執照及身分證影本，以傳真或寄送方式申請匯款退費。