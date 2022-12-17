桃園璞園領航猿17日於主場迎戰聯盟龍頭新北國王，領航猿首節落後，但於第2節找回團隊節奏，陳昱瑞更在上半場結束前，完成壓哨三分球演出，帶領球隊拿回領先優勢進入下半場，第4節開局更打出一波15比1，終場以88比74擊敗新北國王，收下4連勝。

提及團隊表現，總教練卡米諾斯認為，雖於開局落後，但後續拉高防守強度，找回比賽節奏，「好的防守是帶領今日走向勝利的關鍵」，除防守態度積極外，桑尼表示：「場上球員把握空檔出手機會，這是一場屬於團隊的勝利。」

領航猿共有5位球員得分超過10分，其中，拿下全隊最高18分的陳冠全，更有三分球命中率80%的火燙手感，他將好表現歸功給隊友，感謝隊友傳球讓他能有好的發揮。

近期賽後勝利慶祝的「礦泉水浴」，逐漸成為領航猿的團隊樂趣，賽前陳昱瑞受訪時點名「希望為桑尼慶祝」，他笑稱：「他平常認真、看起來很兇，被潑水應該很好玩」，如今成功預言，桑尼打趣回應被潑水慶祝的心情，「真的蠻冷的，希望下次有熱水。」