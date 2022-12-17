對於新竹市長當選人、立委高虹安被檢方列為被告並以60萬元交保一事，資深媒體人張友驊認為，如果一旦收押，民進黨會付出政治代價。

張友驊在《有話直說》網路直播時指出，高虹安面對馬拉松式的政治迫害，進入台北地檢署複訊完畢以後，當天就有人把民進黨黨旗掛在台北地檢署樓頂，這是在諷刺民進黨政治迫害。

檢方為何不敢聲押高虹安？如果罪證明確，檢方會聲請法院羈押高虹安，而檢方為何不做這個動作？張友驊認為，這代表檢方的事證還有待補強，否則送法院一定被打槍。

張友驊提到，台南開88槍的罪刑比高虹安還要重，卻是區區2萬元交保，高虹安為何要60萬才交保？

張友驊分析，這個案子再辦下去，會辦不出結果，所以就先交保，不敢聲押。因為一旦高虹安被羈押，檢察體系、蔡英文和民進黨要承受很大的政治壓力，這明顯是政治迫害，已經不是法律問題。檢方也知道，一旦羈押，檢方也會承受不可測的輿論批判，威信一夕之間濟會崩潰。

張友驊強調，綠營輸的不服氣，已經是政壇共識，且怕高虹安就職以後去查新竹市弊案。最後，如果高虹安被收押，民進黨會付出政治代價。