推動性別暴力三級預防，從社區建立起防暴意識，新北市家防中心17日在市府舉辦「紳士手牽手、防暴一起走」成果發表，共有8支團隊及8位個人角逐，經過激烈競賽，板橋紳士協會奪得團體組第一名；三重黃桂英以數位性別暴力防治和溪臺隆、許玉葶以相聲、數來寶宣導家暴防治並列個人組第一名。

衛福部統計，新北市今年1至9月家暴通報有1萬6854件，其中男性占25.4％，女性占74.6％，較去年成長7.7％；而1至9月老人保護案件有1392件，其中男性占34.7％，女性占65.3％，亦較去年成長10.7％。

調查顯示，3C產品的廣泛使用，使數位性別暴力成為新興犯罪模式，而在疫情下，因失業或家人相處時間增多，也造成虐老事件頻傳。

鶯歌紳士協會演出退休後的阿福伯因失智整天唸著要到學校去，不僅常常走失，也常忘了吃過飯，造成照顧者阿福嬸的困擾，終於有天阿福嬸情緒爆發，用力推倒阿福伯，幸經社區防暴人員進場協助申請1966長照喘息服務，並帶阿福嬸到銀髮俱樂部參加活動。

汐止代表隊以藥酒癮高風險家庭帶出因疫情失業，家中經濟受挫，及藥物濫用造成家內性侵事件，刻劃脆弱家庭的困境，幸有社區熱心民眾通報，讓社會資源及早介入挽救。

個人組黃桂英以在網路結識一位男友，對方照三餐噓寒問暖外代宵夜關心，讓她芳心大動，在對方的慫恿下，傳出清涼照片，不料卻成為對方後來勒索的工具，讓她大呼上當、求救。

新北市副市長劉和然到場打氣，感謝中華民國紳士協會長年來與市府合力推動家暴防治，隨時代演進，未來以親密關係中的數位暴力和跟蹤騷擾為宣導重點，尤其性私密影像的拍攝與散播，利用APP定位跟蹤，或以傷害寵物威逼等都是家暴的新樣貌，必須及早通報求助113，緊急時立即打110。

社會局長張錦麗頒獎給各組獲獎人員，另有數位性別暴力防治四格漫畫創作，亦同時頒獎給7位高中職學生，以及為15位社區防暴宣講師授證。

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