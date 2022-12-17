導演姚國禎和劉若英暢聊《家家》拍攝趣事。（甲上提供）

劉若英繼《相愛相親》後，暌違5年演出的《家家》，是《刻在你心底的名字》35歲美術指導姚國禎首部執導的短片，並由資深影電影人廖慶松及「五月天」阿信聯手監製，姚國禎和作詞人李焯雄共同編劇，幕後團隊陣容華麗，整部片皆由劉若英獨挑大樑演出，女主角劉若英與導演姚國禎今（17日）出席光點華山電影館、信義威秀及京站威秀的映後座談會，開心暢聊籌備及拍攝過程，影迷們一看到劉若英全都開心尖叫歡呼，不停拿起手機捕捉影后照片，現場氣氛歡騰。

姚國禎表示當初他告訴阿信自己想嘗試拍攝短片，受到對方大力鼓舞，隨後阿信不僅決定擔綱監製，更默默將劇本給劉若英看，因此促成他與女神的合作機會。姚國禎還坦言，一開始接到劉若英的簡訊時還以為是詐騙集團，「當時我正在遠距教課，收到簡訊時心裡還想是哪位奶茶？」只能用受寵若驚來形容當下心情。劉若英則表示，「最初還一直在幫他思考要找誰來演，當他說希望我來演時還嚇了一下，不過這次可以和一個充滿活力的團隊合作真的很開心。」更坦言儘管自己和家人關係密切，但拍完這部片讓她更明白珍惜當下的道理，「朋友是可以選擇的，但家人是無法選擇，電影最終想表達的其實就是『愛』，家人是每個人永遠的課題。」

首部執導短片就遇見多位伯樂，姚國禎表示至今回想心情依舊激動，劉若英見狀表示，「其實是我要謝謝他們，讓我有機會做演員。」該片採用了獨角戲的形式，透過鏡頭視角觀看中年女性的後半生，導演姚國禎覺得這是書寫女性生命最好的格式，「看似有框架，其實自由。」不僅如此，姚國禎還強調片中看似即興、呢喃的台詞完全不是即興發揮，是2人一字一句討論出來的，「而且奶姐還一字不差地背出來，相當專業！」劉若英則透露，當初在家練習時先生一度以為她在罵小孩，「把台詞背的像是即興發揮，這是我給自己的挑戰。」並坦言這次的合作給她相當特別的體驗。

正因太喜愛《家家》的劇本，儘管片中有長達半小時的獨白台詞，還需特化老妝，劉若英仍然樂於接受挑戰，「我們拍攝期只有4天，但籌備期卻長達1年，希望讓大家看完後也找到『家家』跟自身的連結與共鳴。」導演姚國禎則是感激的說：「謝謝奶姐3、4個月來每週都我討論劇本，還給我很大創作空間，私下更是常常煮飯和包水餃給我吃，真的像媽媽一樣。」不料劉若英隨即抗議表示，這幾天看到很多報導都說我是你媽媽，「請不要再說我像你媽媽了，我沒有這麽大的兒子。」直白發言讓現場立即爆笑出聲。