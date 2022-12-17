台南一名女子小芳（化名）今年5月與交往半年的男友提分手，沒想到對方隔2個月要求見面，開口威脅她要把2人的性愛影片與裸照公開在網路，之後直接帶她到摩鐵強迫上床，男子之後刪除影片，又改口說存有備份檔案，要求她2周後再次上床，法官依制性交、恐嚇危害安全等罪，判處4年6月徒刑。

顏男與小芳曾為男女朋友，今年5月底因個性不合分手，交往期間約6個月，顏男7月約小芳在臺南某咖啡店見面時，向她恐嚇要將在租屋處拍攝的性交影片及裸照在網路上散播，當天就帶她到某旅館強迫再次性交，事後小芳要求男子把影片刪除，男子當下雖把手機內的影片刪除，卻再次威脅小芳說仍存有備份檔案。

男子稱仍存有備份檔案，要求小芳2週後再次性交並騎車離開，小芳隨後就到警局報案，警方調取案發當日相關監視攝影畫面，2週後到男子租屋處執行拘提，經男子同意後執行搜索，扣得性交影片及裸照電磁紀錄的蘋果牌行動電話2支。

小芳表示，男子在7月2日傳訊息表示「明天等到14點30沒出現，只好去你家找妳了」，她才答應與對方在咖啡廳見面，甚至之後被威脅到摩鐵時，還去買美工刀防身；法官認為，男子不理性處理感情，而以危害名譽的恐嚇手段，性侵小花，導致小芳身心受創，依強制性交、恐嚇危害安全等罪，判處4年6月，全案還可上訴。