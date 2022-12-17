近日正值紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)熱播之際，王室內部風平浪靜，昨全員現身倫敦西敏寺（Westminster Abbey）支持凱特舉辦的第二場聖誕禮拜儀式，就有媒體拍到，喬治王子和夏綠蒂公主與祖父查爾斯的互動根本神助攻，完全打臉梅根嬸嬸在片中的指控。

綜合《每日鏡報》(The Mirror) 、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，目前被列為英國王位第二、第三繼承人的兄妹，喬治王子（Prince George）和夏綠蒂公主（Princess Charlotte），自女王離世後越來越頻繁參與各大活動。日前也隨父母威廉和凱特出席聖誕音樂會，親子裝造型深獲民眾愛戴，與會者還包括王室高級成員。

當梅根在紀錄片用一個誇張的行禮動作，嘲諷首次見到女王的「超現實」情景，另一邊鏡頭記錄下，2位萌娃在會上用親吻和擁抱向查爾斯國王和卡蜜拉王后致敬，展現親密的祖孫情，可以說間接打臉梅根稱「對這個家族的拘謹感到訝異」的說法。

The senior Royal Family chose tonight to put on a show of unity - and even some public displays of affection between father/son and grandad/grandchildren.

(You might even spot one of those hugs that Meghan said Brits find so “jarring”?)

I’m sure it’s all just coincidence… pic.twitter.com/9rvq1AEpLQ — Chris Ship (@chrisshipitv) December 15, 2022

王室作家克里斯·希普(Chris Ship)在推特發文稱，紀錄片播出後，王室高級成員選擇齊聚一堂，甚至可以看到成員間的互動真實又溫馨，我敢肯定這只是巧合。有網友留言，「這就是我常見到他們互動的方式，就像6月白金禧慶典，查爾斯對凱特獻飛吻!」、「沒錯，這是真感情!」

《哈利與梅根》第二集中，薩塞克斯公爵夫人梅根提到自己第一次見到威爾斯夫婦時，穿破褲、光著赤腳，還給了大大的擁抱，沒有想過這舉動似乎不合宜。「我想我很快就明白，形式上的禮節私下仍持續進行…」