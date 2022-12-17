美國在今年年末最後一次升息兩碼，從3月16日開始升息，至今共升息17碼，明年基準利率預估會高於5%。財信傳媒董事長謝金河今（17）日在臉書發文對此表示，低資金成本的時代已經過去，不害怕通膨的世界到現在是一個斷點，投資人現在觀察一家公司，應要轉移到關注利息保障倍數，平均售貨天數等數字上。

謝金河指出，現在經濟正走向通膨降溫與景氣衰退的路上，FED在一年內升息7次，共17碼，這是美國史上罕見的最狂野升息，因此被人稱為暴力升息。他回憶，從2000年以來，人類已經適應廉價資金的時代，過去的22年大約有一半的時間，利率貼近零，借錢的人或企業都只要付出少許的利息。過去一切發生的美好回憶，像各國央行大印鈔票，也不害怕通貨膨脹，到了現在將開始出現斷點。

謝金河強調，首先是借錢要付出高利息了，過去企業高槓桿是贏家，現在負債比率太高可能傷筋銼骨。這次巨大延票案像是一列高速行駛的列車突然停下來，大家回頭檢視，這才發現巨大存貨量大增，應收帳款滾大，負債也變高，股價更是在大家不知不覺中已跌很久了。他提醒，投資朋友接下來要有新的投資思維，回頭看看企業的利息保障倍數，平均售貨天數，以及應收帳款週轉次。

對於美國的財政，謝金河分析，利率從幾乎等於零變成4.5%或5%，高負債讓人或企業吃不消，不但消費會減速，企業存貨也會大增，景氣當然會往下走，經濟衰退是必然。但在升息的路上，美國舉債31.42兆美元，已瀕臨舉債上限的邊緣，如果明年利率長期高掛在5%或以上，美國恐怕瀕臨爆破邊緣。

謝金河認為，鮑爾放鷹，是美國想用雷霆萬鈞的力量壓下通膨，但至今效益並不顯著。美國最不希望的是利率在高檔停留很久，2000年葛林斯班把利率拉升到6.5%，遇到911恐攻，利率很快急降。到了2007年柏南克時代，利率到5.25%，又遇到金融海嘯，利率又降到零。他聲稱，低資金成本的時代肯定已成過去式，這會牽動未來企業消長及國家競賽！投資人也要調整過去的投資思維！