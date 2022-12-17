黃子佼為了謝謝女兒玉米的乾媽長期看護女兒，年底百忙中不辭千里到屏東出席EXILAND存在美學開幕講座，力挺設計師好友黃于庭。他一開場就笑說：「她不是彩樺姐的女兒黃于庭唷，同名同姓啦！」
從濕冷的北部來到溫暖的屏東，舒服的空氣和EXILAND營造美的各種感受，讓黃子佼直呼：「好想將這裡的一切全部搬回台北哦！」黃子佼當下與太太孟耿如分享照片，孟耿如也馬上決定跨年要帶玉米過去屏東度假，夫妻有志一同，真的很想定居在屏東呢。
當天的開幕對談，更直接以戶外講座的形式，讓黃子佼身處在最愛的多肉植物牆與鹿角厥之中。黃子佼表示：「之前看到這種前庭後院將軍豪宅真的愛不釋手，前有龍眼樹後有芒果樹，好想住在這養老。」
兩人暢談「美，沒有捷徑」的理念，其中黃于庭分享為了拓寬設計和美的循環，人生要經過「生存、生活到生命」3個樣貌與變化，更讓黃子佼相當認同，也非常佩服黃于庭帶領的存在團隊，將老建築改造的如此有特色。
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