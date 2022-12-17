香港資深女星趙雅芝原是空服員，1975年轉行踏入演藝圈後，在香港和台灣都參與過多部經典電視劇演出，而在《新白娘子傳奇》中完美詮釋白素貞，更讓她有「最美白娘子」封號；69歲的趙雅芝今（17日）一襲大紅色禮服現身電影節開幕，罕見露出性感鎖骨，曼妙體態讓網友全看傻眼。

海南島國際電影節今（17日）舉行開幕式，有許多大咖演員現身力挺，其中包括「最美白娘子」趙雅芝，她一走上紅毯立刻成為鎂光燈焦點；趙雅芝雖然年近70歲，她穿著平口大紅禮服，顯得臉上氣色更好，還難得露出性感鎖骨線條，而不科學的體態完全不輸比她年輕的女星們。

趙雅芝罕見小露性感走紅毯。（圖／摘自微博）

趙雅芝走紅毯的畫面在微博引起熱烈討論，「白娘子好優雅，歲月不敗美人，自然的皺紋平添一絲美」、「誰都不可以錯過今葉的美麗」、「雖然臉上有皺紋，但身材真的維持的很好」；但也有少數網友無情批評，「女神真的老了，滿臉皺紋」、「人都會老啦，誰能一直不老」。

其實趙雅芝近年已淡出螢光幕，但每每出席活動都會引起熱烈討論，能看出她人氣從未受影響；而她雖然不太拍戲，卻十分熱心於慈善公益，經常擔任各種公益活動大使。