59歲馬來西亞歌手巫啟賢女兒巫詠歡，去年推出首支個人單曲正式出道，有別於一般白皙肌膚的女星，巫詠歡擁有立體五官和健康膚色，不過卻被酸民攻擊外貌，讓她也直接透過影片反擊。

巫詠歡在反擊影片中，曬出不少酸民對她的評論，有嘲諷她太黑、不漂亮，還以為她男人扮女人，對此，她也自信回擊「因為我不想做個膚淺的人」，並直言「我就覺得我自己漂亮啊」，還吐槽酸民們這樣說太沒禮貌。

巫詠歡反擊酸民攻擊她外表。(圖／取自福茂唱片抖音)

至於有人指她沒有知名度，根本不認識她是誰，她也再次自我介紹「初次見面請多關照，我是巫詠歡Happy」。其實，外型亮麗的巫詠歡，充滿歐美時尚感，從她平常的穿搭可以看到她擁有火辣身材，簡單裝扮就能展現隨興小女人風格，讓粉絲都大讚她超級漂亮。

巫詠歡繼承爸爸的音樂才華，7歲開始學鋼琴，13歲就已經可以用吉他創作寫歌，15歲就登上台北小巨蛋，擔任爸爸巫啟賢演唱會嘉賓，之後進入美國柏克理音樂學院就讀，去年推出首支個人單曲並正式出道。