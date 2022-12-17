桃園一名男子今天1月在交友軟體認識年僅15歲少女，竟約對方到MTV和對方住家性交得逞，且2次都是無套，少女下體後來流出黃綠色分泌物，檢查為陰道發炎，家人得知後全案曝光；男子辯稱不知道少女年紀，以為對方已成年，但法官發現少女在網路上已公開年紀和學校制服照，判男子有期徒刑5個月。

男子在今年1月某日早上8、9點在中壢某MTV包廂內先與少女性交，接著下午1、2點又在少女住家內再次性交，共性交2次得逞；少女說，她當時用「檸檬」交友軟體有公開自己15歲，與對方性交後，下體流出黃綠色分泌物，經檢查是陰道發炎，後來男子有向她道歉並請求繼續交往。

少女說陪男子是可以，但不能越線，男子問說「你是說關係嗎」、「我們關係從今往後只侷限於朋友嗎」、「是因為這件事嗎」、「我不會再犯了」；男子則辯稱不知道少女未滿16歲，以為已有18、19歲，法官認為男子透過「檸檬」交友軟體認識對方，且看過對方穿制服，應早知對方年齡。

法官審酌，男子對被害少女2次發生性行為，且過程並未戴套，對少女身體戕害甚大，但被告雖想與少女和解，但因少女未到庭，所以未能得到其原諒，依兩個對十四歲以上未滿十六歲女子性交罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑5月，全案還可上訴。