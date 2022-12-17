李子森（右）邀王瑞霞同台合唱嗨翻全場。（勝駿娛樂提供）

李子森今在高雄舉辦個人演唱會。（勝駿娛樂提供）

《超級偶像》冠軍李子森出道11年圓夢舉辦專場個唱，「森聲呼喚」演唱會今（17日）移師高雄，吸引超過1700名粉絲朝聖，更有年紀高達88歲的阿公到場觀看；開場唱到第3首歌〈秋水望穿〉時，李子森忍不住激動情緒，當場淚灑舞台、放任潰堤流淚哭了20秒；唱完後他表示：「說聲抱歉，剛剛情緒真的太滿了，但這就是演唱會，聽到大家的聲音，擔心的點終於卸下了，真的很難以言喻。歡迎大家來到演唱會，守著約定我們在高雄見了。」

李子森繼台北場後今再邀瑩幕CP杜忻恬同台，合唱多達10首經典好歌，2人互動瀰漫著粉紅泡泡，李子森台上褪去身上外套，親自為杜忻恬更衣把外套變成了裙子！更驚喜的是，李子森籌備了秘密慶生計畫，當兩人正深情合唱時，現場突然斷電陷入黑漆漆一片，正當眾人還在疑惑，舞台邊忽然出現舞龍舞獅熱鬧登台，並獻上大顆壽桃作為祝福，這費用還是子森自己掏錢為她祝壽，更送上一台暖氣機作為生日禮物，相當有心。

他今開場化身「桃紅繽紛王子」飆唱〈苦海女神龍〉，感性表示：「上次演唱會因為是第一次，對於開場非常緊張，這次讓我緊張的是下半場，有大魔王組曲、還有與杜忻恬合唱部分也增加了，風險變得更大了。」整體演出從服裝、舞臺硬體甚至到歌單幾乎全面更新，還為此多租了一天場館來搭建，粗估砸下超過500萬成本製作。

李子森今連換多達7套造型、飆唱超過30首歌曲，還特別在演唱會入口處打造專屬網美牆讓粉絲可以打卡拍照留念。中場唱到膾炙人口的〈絕情雨〉時，54歲原唱王瑞霞驚喜現身擔任嘉賓，師姐師弟默契穿著粉色系服裝對唱、逗趣對話，金曲歌后黃妃、秀蘭瑪雅也在台下觀看支持。