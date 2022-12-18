中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生今天表示，他接觸的台港澳企業目前在中國的經營都「非常難」，不少台商協會會長更指訂單損失了50%，中國留住台港澳企業難度將很大。

財經週刊今天在北京以「2023：預測與戰略」為題舉行年會。張燕生在與會發言時除作上述表示外，並指2023年中國在強調「穩增長」之時，如何穩住外貿及外資將是很大的挑戰。

張燕生指出，2023年全球約有1/3的經濟體會陷入經濟萎縮。在這種情況下，不但可看到當前的國際環境錯綜複雜，2023年甚至2024年都將很難。且當前全球化已經停滯，也就是「黃金時代結束了」。在這種危機下，全球供應鏈也將隨之重塑。

他指出，全球跨國企業正在構建兩個平行的經濟和產業體系，一個是「中國的」，另一個是「中國以外的」。同時，過去3年疫情對世界、對中國的影響都非常大，最大的影響不在於病毒致死率，而在於疫情造成中國和世界之間形成的訊息鴻溝，而這道誤解鴻溝漸行漸遠。

張燕生認為，這將導致2023年全球產業鏈供應鏈脫鉤斷鏈風險上升。人們非常擔心，「一些國家」尋求用時間瓦解中國供應鏈的根基，10年左右把全球供應鏈對中國的依賴降到40%以下。因此，中美迫切需要管控彼此之間的分歧和風險，最大限度地降低不確定性，是中國面對全球供應鏈脫鉤斷鏈風險非常重要的舉措。

他預期，2023年中國穩外貿的風險將會明顯加大。理由是今年4月中國外貿進出口增幅僅有0.1%，到了11月增幅還是0.1%，「從谷底再次回到谷底」。

張燕生表示，今年1至11月，中國加工貿易年增率僅1.3%，這代表台港澳企業在中國的經營「非常難」。他接觸的很多台商企業協會會長就反映，他們的訂單損失了50%。也就是說，如何能夠把過去40年伴隨改革開放的台港澳企業留住，難度很大。

他指出，今年1至11月，中國境內外資企業進出口增幅僅有0.1%，占整體比重已降到33.1%。因此，2023年如何穩住外資，也是中國的重要課題。（編輯：楊昇儒）1111217