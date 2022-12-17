寒流來襲！最近氣溫急凍，胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，曾有醫學論文指出，「消化性潰瘍特別容易發生在冬天」，而近期他也遇到一名有胃癌病史的男性患者，原先治療情況穩定，卻突然因為大出血就醫，診療過後才知道，原來患者每天都吃一顆橘子，研判可能是因此才導致胃腫瘤發作出血。

錢政弘在臉書粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》發文指出，近期他收治了一名60多歲的男性患者，過去有胃癌病史，治療一年多以來情況穩定，沒有其他的併發症，但讓人意料之外的是，該名患者最近突然因為大出血暈眩住院，經胃鏡檢查後，發現胃腫瘤有出血的情況。

患者自述，罹癌後已戒掉菸酒，也非常注意飲食健康，通常都會自己烹調清淡的料理，而除了胃藥以外也沒有再服用其他藥物。錢政弘追問下才得知，因適逢橘子產季，黃澄澄的果實水分多又甜，患者在發生胃出血前，每天都會吃一顆。

錢政弘提醒，雖然橘子有豐富的維生素C、鉀和多酚可保護呼吸道，但柑橘類的水果屬於酸性食物，可能會增加胃腸傷口或潰瘍出血風險，建議罹患胃病、胃食道逆流的患者盡量避免，但一般人多吃無妨。錢政弘指出，過去曾有歐洲醫學論文顯示，「消化性潰瘍特別容易發生在冬天」，不過夏天較少發生，相差最高可達4倍。

對此，錢政弘歸納出4項可能的原因及機轉。首先是「生理反應」，因寒冷天氣會引起身體的交感神經興奮，導致血管收縮，胃黏膜的血液循環變差，易出現潰瘍；接著是「抽煙、喝酒和重口味飲食增加」，因冬天來臨不少人會靠著抽菸、飲酒取暖，且這時有尾牙聚餐，吃火鍋、飲酒的機會變多，胃容易出問題。

再來是「幽門螺旋桿菌感染」，錢政弘表示，幽門桿菌是造成消化性潰瘍的主因，研究指出，冬天感染的比例較夏天還要高；最後則是「藥物使用增加」，因天氣濕冷，導致關節炎、慢性肺病、氣喘、心血管疾病等患者增加，而治療這些疾病的藥物，都會可能會導致消化性潰瘍惡化。

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