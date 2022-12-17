身為世界盃奪冠大熱門的巴西，面對「格子軍團」克羅埃西亞的8強戰，一度在延長賽取得領先，隨後卻遭到扳平進入PK賽而惜敗，賽後巴西主將內馬（Neymar）哭得傷心欲絕，也讓球迷非常心疼，不過在世界盃還沒有結束的情況下，據西班牙媒體《馬卡報》報導，內馬回到巴西後被發現在家中開趴，遭到網友痛批「不配進入國家隊」。

內馬上賽季因飽受傷勢困擾，無法好好施展拳腳，本季他重新找回了身手，替巴黎聖日耳曼出賽20場，攻下15顆進球、12次助攻的驚人數據，沒有意外的入選了巴西世界盃26人名單，只是內馬在小組賽首戰遭遇傷勢，直到16強才回歸陣容，因此沒有太過出色的發揮。

或許是想低調行事，內馬選在妹妹的家中舉辦派對，但消息還是被洩露了出去，而出席派對的還有同為國腳的安東尼（Antony）以及巴西知名歌手高梅茲（Joao Gomes）。因球隊的表現不好，內馬的發揮也沒符合預期，讓巴西球迷更是怒火中燒，批評內馬沒有羞恥心，甚至拿出南美死敵梅西（Lionel Messi）的精采表現來做比較。

內馬曾表示，這屆或許是他生涯最後一次出征世界盃，不過有巴西媒體指出，內馬因受到梅西率隊闖進決賽的表現鼓舞，有意繼續披上巴西戰袍出征2026年的世界盃。