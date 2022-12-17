爆乳市議員謝票發雞排 黃敏惠同框 民眾喊：成立性專區

爆乳網紅「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市議員，今晚在嘉義市中山路發雞排和咖啡謝票，限量500分雞排未到發放時間，人龍已排了逾1公里以上，顏準議員、混血女神瀧澤蘿拉等人到場時，雞排店門口擠到水洩不通，國民黨嘉義市長候選人黃敏惠也到場向顏致意說恭喜，兩人同框時，現場民眾大喊「成立性專區」，顏準議員馬上回應「都還沒上任呢！」，現場立刻響起陣陣笑聲。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市議員，今晚和混血女神瀧澤蘿拉在嘉義市中山路發雞排和咖啡謝票。（呂妍庭攝）

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市議員，今晚在嘉義市中山路發雞排和咖啡謝票。（呂妍庭攝）

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市議員，今晚和混血女神瀧澤蘿拉等人在嘉義市中山路發雞排和咖啡謝票。（呂妍庭攝）

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市議員，今晚在嘉義市中山路發雞排和咖啡謝票，限量500分雞排未到發放時間，人龍已排了逾1公里以上。（呂妍庭攝）

顏準議員、混血女神瀧澤蘿拉等人到場時，雞排店門口擠到水洩不通。（呂妍庭攝）

無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」昨在臉書粉專「Molly 翎熹」PO文表示，她將在12月17日晚上7點在嘉義市東區中山路274號行運八兩雞排店，邀請蘿拉和我一起來發放限量雞排500分，網路名人小商人也PO文說，除了雞排，還有100杯優質咖啡，同時出席的還有混血女神瀧澤蘿拉、Swag短髮女神Rita、Swag正妹可可，消息傳出，眾多網友馬上說要排隊，還敲碗要求環島謝票。

晚間7點不到，現場已大排長龍，黃敏惠也特別到場向顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節道賀，黃敏惠說，九合一選舉11月26日落幕，依照往例，她在開票當晚，會為各市議員當選人送上祝福，唯顏議員無法當面送上祝賀，因此今晚特地到場向顏議員致意，祝福她未來的從政之路順遂，也期待她未來在市政上，能為嘉義市民多多發聲，彼此共同為嘉義市的幸福未來而努力。