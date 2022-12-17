高雄市長陳其邁與日本新潟縣佐渡市長渡邊龍五等台日貴賓多人共同參觀山本悌二郎特展。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁與日本新潟縣佐渡市長渡邊龍五等台日貴賓多人於橋頭糖廠社宅事務所前與山本悌二郎銅像合影，再現早期日本除幕式。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁與日本新潟縣佐渡市長渡邊龍五等台日貴賓多人於社宅事務所前為山本悌二郎銅像揭幕。（林雅惠攝）

創立橋頭糖廠關鍵性人物山本悌二郎銅像回歸到橋頭糖廠的社宅事務所，高雄市長陳其邁與來自日本新潟縣佐渡市市長渡邊龍五今天共同為山本悌二郎銅像揭幕，在駐日代表大使謝長廷、文化部次長蕭宗煌、台糖公司董事長陳昭義等貴賓見證，共同完成這樁橫跨台日，緣牽百年的文化盛事。

此次文化賦歸的重要推手謝長廷表示，今天是文化、歷史、藝術及經濟界的大事，百年前山本梯二郎對台灣糖業的建設留下深遠影響，百年後它的銅像重回橋頭糖廠正好是「開花結果」。

市長渡邊龍五表示，從市民、議會同意到簽下備忘錄，8月山本銅像安全返回高雄，因山本悌二郎結下的緣份牽起台日友誼，希望未來兩個城市可以有更多學習與交流。

次長蕭宗煌說，橋頭糖廠在台灣工業史、經濟史上扮演重要角色，山本悌二郎銅像賦歸橋糖是文化史的典範，台糖公司陳昭義董事長說，當年台灣糖業1年製糖142萬噸，並且興築了2965公里的糖業鐵路，佔全台出口量7成，是糖業的黃金時代。

陳其邁表示，橋頭糖廠是台灣糖業、工業的起源地，山本先生的銅像離開高雄超過一甲子，今天能將銅像迎回，是高雄城市發展重要里程碑，這不僅讓我們奠基在歷史的紋理上展望未來，更象徵了台日兩地百年的情感與羈絆。

陳其邁指出，山本悌二郎銅像回歸到橋頭糖廠的社宅事務所，過去因為一些原因，銅像曾經送回到日本，後來落腳山本的故鄉佐渡的真野公園，山本悌二郎是橋頭糖廠的第一任的可以說是創立橋頭糖廠非常具有關鍵性的一位人物，也開啟了高雄產業現代化。

陳其邁說，在屏東有一個鳥居信平所建的伏流水，叫二峰圳，二峰圳的二峰就是山本悌二郎的別名，後來回到日本還擔任農林大臣，所以他和高雄淵源非常深，這次則是透過若林女士協助，讓銅像回到橋頭糖廠。

陳其邁指出，山本悌二郎在橋頭糖廠工作大概有20多年時間，可說是除了日本外，他最熟悉的一個地方，歷經許多波折，終於回到高雄，這次回來特別放在高美館，也復刻了三座，一座在國美館，一座回到真野公園，另一座放在橋頭糖廠，這也代表跨越了2700多公里，百年台日友情的羈絆。

山本悌二郎是台灣糖業的奠基者，不僅推動台灣糖業發展，更促成了糖鐵系統、倉儲系統與二峰圳等灌溉系統，1900年到1927年他從糖廠的選址、建設到營運，從無到有建構了屬於高雄的糖業帝國，促成了高雄築港、哈瑪星的現代化建設與1924年高雄改制建市，可以說他是促成高雄城市現代化的重要推手。

山本悌二郎調任回日本擔任農林大臣後，在地仕紳委託台灣近代第一位雕塑家黃土水製作了胸像，在1929年起矗立於橋頭糖廠，戰後銅像被送回山本先生的故鄉佐渡市，1960年起矗立於佐渡的真野公園內，在台北駐日經濟文化代表處謝長廷大使與知名舞蹈家若林素子女士穿針引線下，陳其邁親手書函給佐渡市表達希望將銅像迎回的意願，也在渡邊市長與佐渡市議會同意下，今年8月高雄將山本銅像迎回。

為了紀念這次百年的跨國緣分與山本悌二郎對於高雄的貢獻，除將銅像安置回社宅事務所的玄關外，由高雄市歷史博物館策劃出版「山本悌二郎奠基的糖業新時代」專書與特展，特展將於社宅事務所由即日起至明年6月30日期間展出，邀請大家到橋頭糖廠來了解這段屬於過去高雄的百年風華。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，對於這文化上重要的百年賦歸，除了銅像回歸的意義外，對城市歷史的深度挖掘與對於自身土地過往的反省，彰顯高雄對於文化的重視，邀請大家到橋頭糖廠來了解這段屬於過去高雄的百年風華。