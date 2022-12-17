張震嶽走到小舞台演出更貼近觀眾。（本色音樂提供）

兄弟本色相隔5年再度同台合唱。（本色音樂提供）

兄弟本色相隔5年再度同台合唱。（本色音樂提供）

張震嶽今晚（17日）在台東鐵花村舉辦「搖滾嶽」演唱會，寒流襲台他仍穿短袖短褲，一身夏天裝扮揹著吉他登場，接連送上5首耳熟能詳歌曲；演出後段，頑童MJ116跟MC HotDog熱狗驚喜登場，兄弟本色相隔5年再度合體，嗨翻全場歌迷，張震嶽開心說：「感覺很新鮮，很久沒有5個人一起表演，跟兄弟們一起唱，感覺那個熱度回來了。」

兄弟本色睽違多時同台合作，一連送上〈Fly Out〉、〈迷途羔羊〉等經典曲，瘦子感性表示：「來大哥的演唱會當嘉賓，心情比自己的演唱會輕鬆很多，這次比較像是派對的感覺。」大淵幽默說：「兄弟本色的歌其實很久沒唱了，前幾天練團的時候，對這些歌感覺很像是熟悉的陌生人。」

今一早開始台東不時下起陣雨，神奇的是開唱前頑童燒了紙烏龜後，天氣便開始放晴，讓演唱會不受天氣影響。演唱會除了安排〈自由〉、〈狗男女〉等經典曲目，張震嶽還自彈自唱首度公開3首新歌；中場提及出道將近30年，48歲張震嶽說：「人的平均年齡大概80歲，我還有30年的時間爽，不要因為年紀去限制了你的想像力跟行動能力。」鼓勵勇敢追夢，還自曝先前因衝浪受傷，痛了一周不得不去看醫生。

今晚由於場地人數限制，演唱會同步進行線上直播，張震嶽為此特別開放線上的歌迷點歌，盡可能滿足大家，誠意滿分。尾聲在全場觀眾熱情的安可聲中，張震嶽加碼送上〈再見〉等歌， 為演唱會畫下句點。