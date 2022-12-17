李男自詡曾被騙多次獲女同情，桃警戳破：還是詐騙。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

李男自詡曾被騙多次獲女同情，桃警戳破：還是詐騙。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

李姓男子自詡曾被騙多次，且帳戶沒錢不怕被騙，認識女子同情遭遇要幫忙賺錢，準備匯款300萬，行員發現有異提醒，順利力阻詐騙。

桃園警察分局景福福派出所接獲國泰世華銀行北桃園分行尹小姐昨下午通報，她表示民眾李先生疑似遭詐騙，準備辦理約定帳戶，請員警到場協助勸導。

巡佐黃建誌及警員鄭敦全立即趕抵現場，李先生接受員警詢問時，他很平靜的跟員警說，自己之前多次被騙，例如：投資虛擬貨幣、博弈等，造成非常大的損失，最近透過交友軟體認識一位女性友人，對方很同情他的遭遇，願意幫忙指導投資電子公司來獲利彌補損失，且對方說自己如果沒錢也沒關係，既然戶頭裡沒半毛錢就不可能再被騙。

員警經其同意查閱兩人通訊軟體的對話，發現對方所使用話術即詐騙集團慣用伎倆，隨即為李先生分析，對方要李先生開設額度300萬的約定帳戶，之後會以投資為藉口，請其辦理信用貸款等方式轉帳詐騙，也可將詐騙被害人款項匯至該約定帳戶，再透過李先生領出或轉匯，導致他在不知情的情況下成為人頭帳戶兼車手，最糟的是既被騙錢又成為詐騙集團幫兇，一席話說得李先生啞口無言冒冷汗，立即終止申辦帳戶的念頭。

警方呼籲，切勿輕易相信網路不實資訊，應詳加查證，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以免成為詐騙集團幫兇。