台北市長柯文哲（前）17日出席興國公園全齡幸福成果發表會，接受媒體訪問。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲今出席興國公園幸福成果發表會。（陳薏云攝）

台北市長柯文哲（右）17日出席興國公園全齡幸福成果發表會，親自在公園種下咖啡樹。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲（見圖）17日出席興國公園全齡幸福成果發表會，巡視公園內設施。（趙雙傑攝）

台北市興國公園是空軍眷村光復東村原址，上個月從車水馬龍的平面停車場變身為全齡化的都市綠寶地，成為周遭鄰里活動休憩的好場所，今天舉辦幸福成果發表會，廣為宣傳這處台北市第一個以「全齡友善」為主軸關鍵的公園，台北市長柯文哲表示，現在台北市完成了超過100座特色與共融式公園，希望以後就按照這個精神下去，市政一棒接一棒。

柯文哲指出，興國公園周遭環境鄰近松山機場、台北小巨蛋、南京商圈等，在台北都會區同時涵蓋就學、就業、居住、觀光等市中心的都市活動機能與型態，具備引領都市永續發展的潛力，因應人口高齡化現象，以及鼓勵生育政策，創造全齡化、多元使用的公園則成為市府推動公園擴建的首要目標。

柯文哲表示，空軍眷村遷移後，空地改為公營平面停車場使用。後變更為公園用地，不過還是以提供市民停車為主，一直到最近才回歸公園使用，興國公園以「全齡友善」為主題，不管幼童、長者、青年上班族，都能在這個公園找到適合的角落，享受都市中難能可貴的自然環境。

公園處黃淑如處長強調，興國公園是重要的貯集滲透綠地，整個公園採用透水性工法，不論是草皮、磚面或是雨水貯集空間，下雨時都能流至滯洪空間、雨撲滿，讓雨水過多時，不會直接流向周遭道路排水溝，減少周遭社區環境的排水負擔，達到都市減災、防災的效益。

興國公園為營造都市中具特色又豐富的綠地環境，種植的喬木考量具四季變化、可玩性、誘鳥誘蝶的植栽，如流蘇、楓香、烏臼、茄苳、桃花心木等；夏天夜晚開花的穗花棋盤腳則是水岸邊的一大特色，並種植具有香氣的桂花、梔子花 來為公園增添香氣，讓公園的植栽兼具生態性、特色美學、五感體驗。