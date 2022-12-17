基隆市政府17日在國門廣場玻璃屋舉辦「透明的港口」展覽，基隆市長林右昌（圖中）邀民眾觀展，對未來十年的基隆會有更清晰的想法。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府17日晚間在國門廣場舉辦「透明的港口」展覽展示，邀規劃設計相關大專院校與建築師提出願景，市長林右昌歡迎民眾到國門廣場玻璃屋觀展，對基隆下一個十年會有更清晰的想法。

林右昌說，「透明的港口」展開為期一周的策展，讓所有市民與專業夥伴關心基隆下一步發展，對威海營區在軍港西遷後的基地未來想像，感謝大家參與提出再生願景與構想，提出新的思辨與對未來創意性思考，對於基隆下一個十年會有更清晰的想法。

林右昌表示，他卸任前，希望透過這次的展覽帶給大家對城市與港口的都市發展想像，提供新的目標，國門廣場還有第二階段工程，西岸旅客中心旁還有山城纜車計畫推展，無論西岸或東岸整個都市，未來發展圖像與架構都很清楚。

基隆市都市發展處表示，市府自9月主動邀請中國文化大學景觀學系、建築及都市設計學系、中原大學地景建築學系師生與林洲民建築師參與「東四、東五及威海營區周邊地區再生規劃工作坊」，針對軍港西遷後之東岸，提出再生願景與構想，協助將市區發展能量向外延續，從國門廣場、東岸郵輪廣場、基隆港東岸旅客中心等一路連結至威海營區、新市政大樓與沙灣歷史文化園區等，讓民眾有更多可親近的港區水岸空間，並完善港城丘之發展。

都發處長徐燕興表示，經由學界與業界不同的眼光，提醒我們基隆軍港西遷後，東岸再生須注意幾個面向，包含(一)從海回望：基隆不僅是一座港都，更是北台灣的國家海洋門戶，在空間上應從海上視角創造基隆特色景觀，並重新連結居民和海的關係。(二)自山遠眺：過往海與山之間的東西向連結，被營區、道路與社區切割破碎，應透過都市設計，重新將山與海之間，進行串聯與沿伸。

(三)社區之間：因早期發展及營區阻隔，公共空間品質與使用不佳，應扮演社區新的公共空間，提升生活品質及提供新的生活想像。(四)彼此的關係，港─城─丘：港口、商圈、山城之間應連成一氣，建立城市的一體性，凸顯基隆海洋門戶特色，建議在空間機能、人行路徑、社區活化等面向，通盤思考改善，提供再與市民、專業者等共同擘劃港區未來發展願景，促使港區逐步完善。

市府都發處表示，展覽期間尚有導覽、講座與對談等相關活動，歡迎市民朋友前來觀展給予回饋，我們將彙整意見提供東岸都市再生參考，一同集結眾人之力，持續推展市港再生。更多資訊可以追蹤臉書粉絲頁「Vision Thinking 看好基隆」(網址https://www.facebook.com/V.T.Keelung )關注展覽消息。