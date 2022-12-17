國民黨台北市長當選人蔣萬安就職典禮，邀請前總統、也是前台北市長的陳水扁參加，引發熱議。YouTuber網紅「桃園孫先生」今天(17日)針對「當選台北市長的蔣萬安邀請陳水扁參加就職典禮。請問您怎麼看？」進行網路民調，高達74%的網友支持蔣萬安邀請陳水扁。

「桃園孫先生」今(17日)在YouTube頻道針對「當選台北市長的蔣萬安邀請陳水扁參加就職典禮。請問您怎麼看？」進行網路民調，截至17日晚上8點，已有6027 人投票，高達74%的網友支持蔣萬安邀請陳水扁，僅19%的網友反對，7%則表示沒意見，1%有其他意見。

網友紛紛表示，「阿扁市長做的比阿扁總統好」、「邀請歷任市長，參加就職典禮，不分色彩，是氣度智慧雅量的風範，蔣市長是令人敬佩的首長」、「表現出他的氣度不凡」、「有量有福，是蔣萬安的大器格局」、「邀請參加就職典禮，只是表示尊重，最少陳水扁當市長時做的還可以」。

也有網友認為，「陳水扁也是當年的台北市長，邀請各屆市長理所當然，又不像某市長，從不邀請朱立倫，畢竟朱立倫也曾經擔任桃園縣長及新北市長」、「蔣萬安非常有智慧，和解共存共榮」、「蔣萬安市長有大將之風，又有度量。讚」。