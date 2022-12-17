台北市立委第三選區（中山、北松山）補選，國民黨參選人王鴻薇今指出，民進黨不會放生吳怡農，因為吳是蔡總統欽點的「小英男孩」，另也在批吳怡農政見無法與中央取得共識，吳怡農今晚反批，王鴻薇至今沒提出任何具體政見，對選民不尊重，「政見不拿出來的話那為何參選呢？」

王鴻薇指出，民進黨絕對不會放生吳怡農，是蔡總統欽點的小英男孩，集三千寵愛於一身；針對吳怡農的政見，還酸說沒中央部會想接球，無法和中央取得共鳴，未來選舉吳怡農仍會很辛苦。

吳怡農今晚赴中山區遼寧夜市掃街前受訪時說，自己過去幾周定期舉辦記者會，發表對國家安全、提升下一代競爭力、松山機場遷建的想法，而資深的松山、信義區台北市議員王鴻薇是立委參選人，到目前為止還沒提出任何具體政見，這對選民來說相當不尊重，「其他話都沒意義，政見拿不出來的話，那我們為何參選呢？」

吳怡農表示，自己看見民眾重視國家安全、重視下一代競爭力、重視松機問題，所以針對大家關心的事情提出具體主張，希望對手能同樣來場有建設性的競爭。