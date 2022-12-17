以歐盟為首的西方國家在本月5日對俄國石油實施價格上限，俄羅斯對此回應，寧願減產也不會出售石油給執行油價上限的國家。德國聯邦議院議員、能源委員會主席恩斯特（Klaus Ernst）在15日表示，對俄國石油的價格設置上限可能會造成油價進一步上漲，歐盟的政策非常荒謬。

據《RT電視台》報導，恩斯特在接受塔斯社採訪時指出，當對能源訂出一個上限時，被針對的目標不可避免會採取減少供應的應對措施，歐盟的政策很明顯會適得其反，因為未來俄羅斯原油價格非常有可能持續上漲。他強調，現在歐盟的能源方案根本是在自我毀滅。

恩斯特提到，柏林政府現在計畫完全放棄從俄羅斯進口能源，但德國還有部分煉油廠依賴俄羅斯供應，這個計畫實在相當荒謬。

歐盟、七大工業國（G7）與澳洲在本月相繼同意將俄油上限設在每桶60美元後，俄羅斯副總理兼能源部長諾瓦克（Alexander Novak）立刻強硬回擊，指控西方國家對於俄國原油設置上限完全違反自由貿易規則，有可能引起石油價格動盪，並讓全球能源市場趨向不穩定，並波及到其他國家。