嘉義市第11屆無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」17日舉辦「雞排謝票大會」，行運八兩雞排店在活動開始前即為了500份雞排奮力備戰。（杜宜諳攝）

嘉義市第11屆無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」17日舉辦「雞排謝票大會」，活動尚未開始已大排長龍，甚至有民眾下午兩點即來排隊等待。（杜宜諳攝）

無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（右）17日舉辦「雞排謝票大會」，並請來「混血女神」瀧澤蘿拉（左）陪同，兩人一同穿著嫣紅旗袍及黑絲，盡顯姣好身材的發放雞排謝票。（杜宜諳攝）

無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（右）17日舉辦「雞排謝票大會」，並請來「混血女神」瀧澤蘿拉（左）陪同，發放500份雞排。（杜宜諳攝）

無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（左）17日舉辦「雞排謝票大會」，並請來「混血女神」瀧澤蘿拉（中）陪同，發放500份雞排。（杜宜諳攝）

嘉義市第11屆無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（見圖）17日舉辦「雞排謝票大會」，現場發放500份雞排。（杜宜諳攝）

嘉義市第11屆無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（右2）17日舉辦「雞排謝票大會」，現任市長黃敏惠（中）特地前來祝賀。（杜宜諳攝）

嘉義市第11屆無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」17日舉辦「雞排謝票大會」，背後操盤人、網紅「小商人」說到做到，請來「混血女神」瀧澤蘿拉陪同謝票。 為了競選第11屆嘉義市議員，電競直播主Molly翎熹特地將名字改為長達16字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，並以2813票當選東區議員。顏議員在選前稱要嫁給嘉義，也將謝票活動稱作「歸寧」。

勝選背後操盤人、網紅「小商人」選前即有在網路上承諾「贏了話，我請瀧澤蘿拉來謝票」、「票數排前3名發500份雞排。第1名2000份」。而小商人選後也說到做到，不但現場發放500份雞排，也請來前「混血女神」瀧澤蘿拉、「Swag短髮女神」Rita、「Swag正妹」可可陪同謝票。

有得知晚上七點謝票活動的民眾在下午兩點即前來排隊，亦有瀧澤蘿拉的粉絲前來與會，現場人山人海，場面十分熱鬧。