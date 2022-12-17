嘉義市第11屆無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」17日舉辦「雞排謝票大會」，背後操盤人、網紅「小商人」說到做到，請來「混血女神」瀧澤蘿拉陪同謝票。 為了競選第11屆嘉義市議員，電競直播主Molly翎熹特地將名字改為長達16字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，並以2813票當選東區議員。顏議員在選前稱要嫁給嘉義，也將謝票活動稱作「歸寧」。
勝選背後操盤人、網紅「小商人」選前即有在網路上承諾「贏了話，我請瀧澤蘿拉來謝票」、「票數排前3名發500份雞排。第1名2000份」。而小商人選後也說到做到，不但現場發放500份雞排，也請來前「混血女神」瀧澤蘿拉、「Swag短髮女神」Rita、「Swag正妹」可可陪同謝票。
有得知晚上七點謝票活動的民眾在下午兩點即前來排隊，亦有瀧澤蘿拉的粉絲前來與會，現場人山人海，場面十分熱鬧。
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