一名網友日前發現一處透天厝側面牆壁的每層樓都裝上鐵窗與遮雨棚，但詭異的是鐵窗內竟「沒有窗戶」，讓他笑說「九又四分之三鐵窗，求專業人士解惑」，網友笑說「裝個虛榮裝個寂寞嗎」、「裝置藝術」、「隱藏式暗門」，也有人發現鐵窗左上方有預留孔和設有冷氣管，應該是用來安裝冷氣室外機的。

有網友在臉書「爆廢公社二館」分享，一處邊間透天厝的側面牆壁上，安裝上了3個鐵窗，有鐵欄杆和綠色遮雨棚，但該網友發現每個鐵窗內竟「都沒有窗戶」，裏頭全是瓷磚牆壁，讓他不解是什麼用途，發文問「九又四分之三鐵窗，求專業人士解惑」引發討論。

一名網友日前發現一處透天厝側面牆壁的每層樓都裝上鐵窗與遮雨棚，但詭異的是鐵窗內竟「沒有窗戶」，讓他笑說「九又四分之三鐵窗，求專業人士解惑」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友留言笑說「這鐵窗是在裝個虛榮裝個寂寞嗎」、「裝置藝術」、「隱藏式暗門」、「我比較好奇那盆栽如何照顧」、「應該只是想堵隔壁的窗吧」、「呃…天機不可洩漏」、「成龍要爬的」、「最上面的是小王逃生口嗎」、「小孩不乖關在裡面反省用的」、「另類安全梯！以及賊仔闖空門用的攀爬梯」。

不少網友認為應與冷氣室外機有關，「擺冷氣室外機用」、「冷氣室外機的籠子」、「應該是放室外機，左上好像有預留孔」、「上面有冷氣管，室外機用的」，也有人說「感覺像佔位置，不想讓鐵皮屋延伸」、「鐵窗定位好了，可以動工挖窗戶了」、「應該是本來的陽台改成室內後直接封窗，外面懶得拆才會這樣」。