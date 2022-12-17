LaLa今晚報喜順利產下小女兒。（翻攝徐佳瑩臉書）

徐佳瑩（LaLa）9月透過新歌〈給〉MV分享懷第二胎喜訊，開心表示：「它（MV）是我們獻給即將出生小女兒的一封情書，祝福她健康平安地到來！」時隔3個月，她今晚（17日）在社群驚喜發文已順利產下小女兒，幽默表示：「我剛剛⋯⋯⋯又生了一個孩子。」圈內好友Ella、蘇慧倫、陳勢安及許哲珮等人紛紛留言恭喜。

徐佳瑩與導演老公比爾賈結婚4年多，夫妻倆育有一歲多可愛兒子「小樂高」，如今迎來小女兒誕生，有子有女湊成好字，令人稱羨。