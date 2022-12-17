之前確診的賴清德副總統今晚以錄影方式為「國際單親兒童文教基金會 2022感恩餐會」致詞說，他原本也想共襄盛舉，無奈感染Covid-19，目前還在自主管理中，無法親自出席，敬請大家見諒。

賴清德肯定基金會長年提供各項專業服務，實質協助清寒弱勢單親走出困境，並感謝黃越綏創辦人對於推動臺灣兩性平權教育、落實民主政治以及人權保障的貢獻。

賴清德致詞感謝現場各行各業的朋友，為國家社會做出貢獻。尤其過去三年來，Covid-19造成很大的衝擊，大家辛苦了。

賴清德說，新的一年即將到來，他要代表蔡英文總統，祝福各位新年快樂、揚眉兔氣！

他提到，他非常欽佩創辦人黃越綏老師，黃是一位充滿熱情與愛心的實踐家。除了長期從事婚姻心理諮商工作外，也義無反顧投入民主、婦女及社會運動的改革，對於推動臺灣兩性平權教育、落實民主政治以及人權保障，貢獻卓著。

他說，尤其1995年獨資捐助成立的國際單親兒童文教基金會，長年提供經濟、就業、心理輔導、法律諮詢等各項專業服務，實質協助清寒弱勢單親，走出困境、邁向陽光，至今已經協助數以萬計的單親朋友，對於社會公益的貢獻，相信大家有目共睹。

他表示，2012年黃老師在臺南籌建麻二甲之家，10年來麻二甲之家就像一個避風港，除了協助少女懷孕期間輔導及醫療照護，提供嬰兒收出養諮詢服務外，也透過專業及多元化的活動，讓少女們獲得滿滿的正能量，充滿自信面對未來的生活。