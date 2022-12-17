前副總統陳建仁（左4）今受邀出席「台灣防疫政策的檢討與省思」論壇。（林周義攝）

中國大陸清零政策近期引發反彈，專家指出，因當地疫苗覆蓋率不足、國產疫苗保護力不夠、不准國人打國際疫苗，當地的疫情已「騎虎難下」。新冠肺炎疫情相關的死亡，可分為直接死亡、間接死亡及因政策死亡3種，預估當地今年死於政策者將遠高於死於新冠肺炎者。

美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝表示，我們過去關注的是新冠肺炎的死亡，但是除了直接死亡，還有其他的傷害，包括經濟、教育等多層面的心理衛生壓力、家暴等，還有不明顯的不平等擴大、其他疾病的罹患及死亡率（如非洲愛滋防治受阻）、人際關係的受損（長期被隔離、禁止接觸）、社會的親和力、民主和人權、假訊息及錯誤訊息等。

除此之外，疫情也會造成不同行業間的失業率的不平等，紀駿輝表示，餐旅、油礦、農業、自由業、交通業及水電業的失業率受影響最深。另外感染風險也會有不平等，以女性為主的長照業感染風險就較其他行業高，遠距學習也會出現不平等，在一些資源貧乏的國家，遠距學習甚至接近於沒有教學。

至於死亡，紀駿輝表示，和疫情有關的3個死亡，第1是直接死亡，另外2個是今年國際學術上受到重視的，第2種是因為疫情而出現的間接死亡，例如慢性病患延後就醫、需要檢查而不檢查造成的死亡。舉例而言，他有個友人大腸癌初期拖了1年才就醫，因病情演變為末期，就離世了，這種個案非常多。第3種則是死於新冠的政策，限制人的行動等，最極端的是中國大陸，因嚴格的清零，他估計今年死於政策的人數應會遠高於死於新冠肺炎的人數。

紀駿輝直言，台灣一開始也採清零作法，前1年半的政策很成功，但後1年的調整角度就變慢，其實今年1月時，各界已對病毒的資訊和本質相當清楚，歐美開始改變政策，不計算感染人數，將重心放在死亡、重症的防治，而台灣當時還在清零，調整的腳步慢了一點，中國大陸則是到現在都還在清零。

中國大陸有非常多優秀的科學家，但紀駿輝表示，當地的問題在於，防疫政策的考量不是出於科學而是政治。中國大陸清零是最高政策，而各省還會加碼，有些地方甚至沒有疫情也會封城。因疫苗覆蓋率不高、國產疫苗保護力不夠、不准國人打國際疫苗，當地的疫情已經「騎虎難下」，由於民眾就沒有足夠的免疫力，很多專家預計當地一開放，可能會出現1～200萬人的死亡。

面對邁入第3年的疫情，紀駿輝表示，我們需要思考的是，當我們已經有了有效的對策後，是否還要持續嚴格的管控措施，另學術界也認為需評估疫情管控的成本效應。疫情第1年因情況緊急、資訊不多，各國都是「flying blindly」，閉著眼晴開飛機，因為不知道，只好採取嚴格的規格、方式去限制，但當資訊越來越多的時候，就要進行檢討。在民主國家，要探討的是我們能限縮民權和自由到什麼程度、什麼時間，這些都是今年開始在國際間被提出來的討論的。