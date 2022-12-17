寒流來襲，易造成患有慢性病民眾身體不適，北市16日共接獲14件內科OHCA、到院前已無呼吸心跳的救護案件，患者平均約在80歲以上；17日至晚間7時30分止，也已接獲6件OHCA救護案。

消防局表示，今晚至週日北市平地預估降至8至10度以下，陽明山地區可能有0度以下低溫情形，提醒民眾除加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具也應注意室內通風及用電安全。

消防局指出，一氧化碳中毒案件大部分是因燃氣熱水器安裝不當，加上氣溫降低緊閉門窗，環境通風不良所造成。因此，提醒家中使用熱水器、瓦斯爐等燃氣爐具時，務必打開窗戶，保持居家環境通風，避免通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒，徒生憾事。

消防局並提供使用燃氣熱水器五要原則：

一、要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝窗戶、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。

二、要注意定期的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象、改變熱水器設置位置或更換組件時，均應洽請領有合格燃氣熱水器承裝業證書及燃氣熱水器及其配管承裝業技術士證業者。

三、要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有CNS(國家標準)及TGAS(台灣瓦斯器具安全標誌)檢驗合格標示。

四、要選擇正確的「型式」：室內通風不良場所應安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；通風良好或屋外可安裝屋外或開放型燃氣熱水器。

五、要注意安全的「安裝」：雇用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的安裝，安裝後於熱水器機身張貼施工標籤及填寫施工登錄卡。