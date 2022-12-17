受到東北季風影響，全台近日來都降下大雨，其中又以北台灣較為劇烈，基隆人更是已經17天沒看到太陽，但儘管雨水一直落，南部的曾文水庫蓄水量仍然不理想，截至目前僅剩27.6%，對此《台灣颱風論壇》表示，雨水幾乎都沒落在曾文水庫集水區。

台灣颱風論壇表示，白天雲雨帶通過，全台各地都下雨，就連中南部山區也都下起大雨，然而曾文水庫依舊沒有進帳，原因就在於集水區的嘉義台南交界山區雨量稀少，雨水都下到雲林嘉義南投山區去。

曾文水庫截至今天(17日)，蓄水量僅剩27.6%、1.65億公噸，其集水區已連續496天並未下過大雨，單日降雨量未達80毫米，中山科學研究院昨(16日)緊急在集水區進行人工造雨作業，希望能提供少許挹注。

去年上半年，全台面臨50多年最大旱災，當時包括曾文水庫在內，中南部多座水庫蓄水量都降至個位數，甚至1%慘況，直到6月底鋒面席捲全台，在連續一個月的挹注下，讓曾文水庫觸底反彈，達到滿水位甚至需要洩洪調節水量，然而自從同年8月7日起，曾文水庫集水區單日降雨量皆未達80毫米，也再度讓水情拉警報。