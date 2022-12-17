代理市長陳章賢細數8年來市府團隊完成的重大建設，期盼新竹市的進步不會停歇。（王惠慧攝）

2022年新竹市感恩晚會17日晚間登場，代理市長陳章賢率市府各局處一級主管上台，向市民表達感謝之意，他也展示各項市政建設前後對比照片，回顧新竹市蛻變之路。活動也請到搖滾天團八三夭、超人氣偶像天團Ozone以及金曲天王許富凱等重量級卡司，點亮歲末年終幸福氛圍。

新竹市感恩晚會17日在市府前廣場舉行，代理市長陳章賢率市府各局處一級主管上台，向市民表達感謝。他表示，12月是感恩的月份，整個城市充滿了歡樂，並展示各項市政建設前後對比照片，回顧新竹市蛻變之路。

陳章賢指出，自從前市長林智堅上任後，市府團隊8年來完成進擊的公園、步行城市、新校園運動、微笑水岸等重大建設。在步行城市方面，原先火車站前地下道陰暗潮濕，改造後變得明亮寬敞，也引進數位化系統，已完成全市27座公有停車場，另也完成73處路口纜線下地。

市府也推出「進擊的公園1.0」共23座公園，後又推出「進擊的公園2.0」，目標完成17座公園，大部分完成已陸續完工，也改造修建隆恩圳、新竹公園田徑場，以及新竹公園，讓許多外地遊客慕名而來。

而在「新校園運動」方面，市府團隊共計整建36棟校舍，也新設華德福實驗中小學及關埔國小。尤其關埔國小是非典型的學校，也是沒有死角的學校，很多外縣市的教育工作者都來進行交流，而為了讓孩子走的安全家長又安心，也完成14公里的通學步道，共有34所學校受惠。

陳章賢也提到，在「微笑水岸」部分，新竹頭前溪左岸過去廢棄泥土堆積如山，修整後變成了滑板公園，也利用清淤泥土做大緩坡，改建新竹漁港，現在民眾也喜歡坐在魚鱗天梯，欣賞夕陽；另為安置直銷中心臨時攤販，市府蓋了波光市集，現成為知名打卡點，更獲設計獎肯定。

此外，過去大家覺得是「不可能達成的任務」，市府也都一一完成。包括新竹動物園，改造後參觀的人數是過去的3倍、門票收入是以前的7.5倍；新竹棒球場也改善完成，獲中華職棒聯盟球員工會、中華職棒大聯盟、美國職棒大聯盟的肯定，目前正在測試，預計明年初就能比賽。

青草湖清淤後重新打造水岸空間，引進SUP等水上活動。市府也與國防部合作，透過都市計畫的變更程序，由國防部無償提供土地給市政府，市府在用BOT的方式來委託興建新竹市立馬偕兒童醫院，今年11月1日已經正式對外營運，照顧桃竹竹苗30萬名兒童。

最後，公道三短短500公尺，卻延宕30年無法打通，前市長林智堅上任後，市府團隊挨家挨戶溝通，並且提出安置計畫，終於在今年6月25日正式開通。

陳章賢最後也感謝市民給市府團隊機會，建設這座年輕古城，並期盼新竹的進步不會停歇，這座偉大的城市會繼續向前，明年的太陽升起，又會是美好的一天。