111年度國內最後一個重大賽事，全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽，如火如荼地在國體大體育館舉行，競爭相當激烈的國男73公斤級登場，成功國中王冠鑫用實力輾壓全場，以抓舉、挺舉總和225公斤輕鬆摘金，然而而同組的三民國中洪嘉軒表現卻也同樣搶鏡，原本抓舉80公斤排在第5名的他，靠著擅長的挺舉舉出破個人紀錄的110公斤，上演驚天大逆轉，超車眾家好手快意鍍銀。

在抓舉項目中，王冠鑫開把就舉出95公斤，是所有參賽者中開把重量最重的選手，第二次試舉的101公斤也輕鬆達成，在第三次試舉再舉出105公斤，遙遙領先第2名舉出88公斤的許嘉祐。至於挺舉項目，王冠鑫在開把就設定120公斤，第一次試舉輕鬆過關，也提前鎖定金牌，不過第二次試舉125公斤，和最後一次試舉挑戰127公斤最後都沒能利通過，最終以抓舉100公斤、挺舉125公斤、總和225公斤收下金牌，開心收下今年第3冠。

在73公斤級完全輾壓眾家好手，賽後受訪時王冠鑫還是非常謙虛，自認技術和力量還有許多需要加強的地方，「有時候覺得自明明就有力量，但上去的時候技術卻不夠好，像剛剛挑戰125公斤，沒能達成就有點可惜，所以還有許多要加強的地方，會繼續努力。」

而暑假時王冠鑫曾參加過為期一個月的國家培訓營，他也表示去那邊收穫滿滿，不但在心態上已經有所成長，也成功轉換到成績上。至於明年的目標，王冠鑫希望能讓自己更上一層樓，除了要在全中運奪冠，更要努力向大會紀錄來發起挑戰。

來自三民國中的洪嘉軒，抓舉項目開把似乎有點緊張，首次試舉77公斤就失敗，好在第二次試舉順利達成，在第三次試舉80公斤挑戰也成功，不過在抓舉項目結束他僅排在第5名。

然而到了自己擅長的挺舉項目，開把洪嘉軒挑戰100公斤輕鬆過關，接下來第二次試舉，他選擇挑戰生涯沒有舉過的108公斤也挑戰成功，第三次試舉他孤注一擲，直接挑戰110公斤成功，當下就在台上霸氣振臂怒吼，最後以總和190公斤、1公斤之差擊敗強敵大內國中張畯寓，拿下亞軍。

賽後洪嘉軒仍是一臉不可置信，他笑著說真的是用意志力來拚，透露先前自己在學校最好的成績頂多也只有103、105公斤，「但第一次舉100公斤時感覺很輕鬆，為了拚獎牌，教練那時後就問我第二把要不要拚拚看，所以原本是設定105，後來就直接拉到108，108成功後，又更有信心，教練授意可以再調高後，就選擇直接把拉高到110時，挺舉能夠有這樣的表現，我自己都嚇到了！」