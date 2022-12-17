莎拉布萊曼用動人歌聲溫暖了每位台灣歌迷。（羅永銘攝）

莎拉布萊曼不忘利用演出空檔逛街、品嘗美食。（羅永銘攝）

英國美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）全台巡演今（17日）來到台北站，也是她暌違5年站上台北小巨蛋，是今年首位攻蛋的歐美巨星，吸引近萬名歌迷到場朝聖，上場前她特別跟翻譯認真學中文，一開場就親切用中文跟歌迷打招呼：「你們好，我是莎拉布萊曼，謝謝你們來，歡迎來聽『莎拉布萊曼聖誕派對演唱會』。」

莎拉布萊曼今帶來多首經典代表作以及〈聖母頌〉、〈一日勝千日〉、〈月亮之子〉等耶誕歌共24首歌，更誠意滿滿地更換多套華服，現場宛如大型時裝秀，莎拉透露，這次演出服裝都是由英國皇室御用設計師親手量身訂做，重金打造只為了呈現最佳的視覺效果，加上她動人的歌聲，讓台灣歌迷在寒流來襲之際，也能感受到陣陣溫暖。

演唱會尾聲，莎拉布萊曼說「耶誕節是我一年中最喜歡的時刻，很開心跟大家一同度過了這個美好的夜晚」，除了提前祝大家「耶誕快樂」外，也依依不捨地表示：「雖然還有1天的演出，但我已經開始想念台灣。」

此趟寶島行時間較充裕，她品嚐了水餃、米糕等台灣美食，對於珍珠奶茶更讚不絕口，大喊「I love bubble tea」，演出空檔，莎拉也不忘到中正紀念堂拍拍照，並到百貨公司逛逛買耶誕禮物，準備帶回英國送給親友。雖然這2周天氣濕冷，不過身為英國人的她早習慣這樣的天氣，完全沒打壞她的好心情，直呼「台灣太美了」。

而她此次巡演從高雄出發，再到台中、台北，明晚將在屏東田徑場舉辦最後1場，畫下完美句點，預計明天搭機離台。