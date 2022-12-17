聖誕節即將來到，立法委員費鴻泰今天早上跟信義區景勤里王雷凱、中行里林美君里長兩位年輕里長，分別在里內辦理社區親子手作旋轉聖誕樹活動。這正呼應在聯合國ESG永續發展目標（SDGs)17個指標-第3個目標「確保健康的生活方式，促進各年齡人群的福祉。」

費鴻泰說，該活動目的是希望藉由活動讓親子關係更親近，最重要是讓下一代感受幸福的生活。每個活動讓參加者感覺很愉悅、很開心，心情好有助身體健康。

費鴻泰下午在永吉公園與跟四維里劉耀平里長、信望愛台北教會、永慶房屋共同舉辦耶誕音樂晚會，在耶誕節前夕用音樂饗宴及表演方式，與永吉公園附近的居民一起來歡渡耶誕，活動內容包含耶誕音樂表演、小朋友的可愛舞蹈表演。費鴻泰也化身耶誕老公公發里發送糖果與文具用品給大朋友跟小朋友。

主辦單位四維里劉耀平里長也變裝出現在現場，為耶誕音樂會增添不少過節氣氛，現場如同小型的嘉年華會。

費鴻泰表示，今天每場活動的規劃，都以聯合國永續發展目標（SDGs)17個目標的第3個目標作為主軸。 活動設計以第3個目標「促進健康與福祉」為重點。藉此，讓各年齡層的朋友們能有更多交流與連結的機會，有助達成世代交融目標，讓社區居民相處更和諧。