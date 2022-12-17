新北市全災型智慧化指揮監控平台（EDP）透過地理資訊系統（GIS）、人工智慧（AI）及資料視覺化等資訊創新技術，提供即時監控及整合性決策輔助功能模組，於今年參加國際創新獎International Innovation Awards （IIA）斬獲服務與解決方案獎項，並於16日於曼谷舉辦頒獎典禮頒發獎盃。

國際創新獎（IIA）由亞太地區最大非政府組織（NGO）「亞洲企業商會」舉辦，為全球最受矚目之創新服務獎項，今年全球共計超過180件作品報名，本市全災型智慧化指揮監控平台（EDP）專案為台灣首次獲獎之政府機構。

新北市在去（110）年Covid-19疫情嚴峻期間，運用EDP全災型智慧指揮監控平台掌握高、中、低風險區域及重熱里等，在中央與市府齊心協力下，有效掌控疫情阻斷傳播鏈。於今年4月底Omicron輕症或無症狀者即將爆發大量群聚感染之際，需快速應變調整防疫政策，新北市獨步全國，首創推出「居家照護計畫」，侯友宜市長特別指示消防局運用EDP增加居家照護分析模組，結合EMIS大數據確診及居家照護點位資料，以圖資視覺化、數據模組化方式快速提供居家照護點位及疫情風險分析，建置有效解決方案平台，統合市府團隊進行「健康照護」及「生活關懷」各項措施之執行，並臻達維持市民正常生活目的。

天然災害來臨時，EDP能有效解決災害難管理、災情難彙整及災時難決策的災害應變三大難題，透過數位整合、單一監控平台、動態資料視覺化及跨載具空間設計策略，介接整合超過900萬筆防救災監控數據（含CCTV即時影像）與90項防救災資料集，具有災前預警分析、災情分級視覺化、災情預測（如淹水預測功能、坡地災害及停電預判）等功能，提供各級指揮官更精確、更即時決策資訊，提升災害搶救效能。

新北市長侯友宜於獲獎時表示，在疫情最嚴竣的時候，EDP的居家照護分析，讓全國受災最嚴重的新北市能夠迅速站穩腳步，更特別感謝疫情時廣大市民的配合。

消防局長黃德清則進一步說明，EDP在疫情期間提供居家照護分析及疫情風險分析，協助市府團隊進行「健康照護」及「生活關懷」各項措施之執行，使市民能夠維持正常生活所需。對於各種天然災害，EDP提供視覺化案件管理、即時災情預警，與災害AI預測，讓指揮官能快速決策超前部署，大幅提昇災害應變效率。經由此次獲獎讓全世界看見新北市的全災型智能防災平台，更期許能應用在世界其他城市，有效改善災害困境，減少人民傷亡損失。