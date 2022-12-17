法國將與阿根廷進行最終冠軍爭霸，不過知名運動廠商Nike卻鬧出烏龍，在決賽前夕提前販售了法國的3星球衣（1顆星星代表1座世界盃冠軍）。法國球衣長期由Nike贊助，旗下球員姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）及拉比歐（Adrien Rabiot）都是代言球星。

衛冕軍法國的目標是成為自1962年以後，首支連續2屆奪下世界盃冠軍的球隊，但Nike似乎對法國非常有信心，根據推特流出的截圖，發現Nike在商城販售的法國球衣當中，雖然胸前依然是2顆星星，不過在商品描述中卻寫道：「FFF（法國足球協會）2022-23年賽季3星的實戰球衣。」

Nike犯下的大錯可能會助長阿根廷氣勢，「潘帕斯雄鷹」也期待著能在胸口繡上第3顆星星，阿根廷曾在1978、1986年兩度奪下世界盃冠軍，不過最近一次奪冠已經是36年前，阿根廷得把握梅西（Lionel Messi）剩餘不多的巔峰狀態。

Quand Nike met déjà en vente le maillot 3 étoiles de l'Équipe de France 👀 pic.twitter.com/g6ucmewQey — footpack. (@footpack) December 16, 2022

不過同為南美強權的烏拉圭，隊史也拿了2座世界盃冠軍，只是他們胸前卻繡有4顆星星，因為在1930年首度舉辦世界盃以前，烏拉圭曾2度在奧運男足奪下金牌，當時奧運為最高等級的體育賽事，因此FIFA允許讓烏拉圭繡上4星。