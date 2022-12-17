平鎮高中17日一日兩戰都以「扣倒」贏球，8強賽以9比2擊敗台東體中，4強賽再以12比0打退北科附工，在「桃園內戰」中勝出，本屆賽事連6場扣倒對手，連5年挺進高中聯賽鋁棒組冠軍戰。

平鎮賽前場場都是提前結束比賽，今天8強賽先遭遇東體，開賽雖讓東體以3安打攻進2分，1局下打線立馬要回，保送、安打，加上東體發生2次失誤，楊子濬、潘宇翔、周柏恩都敲出安打，一舉攻進5分反超，2、3兩局各得2分，提前5局獲勝。

接著4強賽與北科進行「桃園內戰」，平鎮首局就發動攻勢，黃天賜、曾譯威長打連發，1出局後，胡振利選到保送，楊子濬掃出二壘安打送回隊友，隨後潘宇翔、劉軒誌都揮出安打，先吃下4分大局，2局下1出局後江庭毅敲出安打，接著保送，楊子濬、周柏恩、潘宇翔、劉軒誌都擊出安打，再添5分入袋，到了3局下，包括周柏恩場內兩分砲在內一舉再攻進3分，只用4局就拿下冠軍戰門票。

平鎮今天雙重賽都有雙位數安打，總教練吳柏宏表示，今天冷天出賽辛苦，但選手打擊有發揮，狀況維持住，值得肯定，不過有些滿壘機會沒有送回來，還是可以更好。

隊長楊子濬兩場比賽都繳出3支3，單日貢獻6安打，手感火熱，吳柏宏說：「他屬於中長程型打者，這兩場打得好，因此攻擊積極，幾乎都在前兩球就出棒，打出信心，原本就是球隊副隊長，在鋁棒組就順勢讓他當隊長，表現不錯的話，會納入下學期選拔賽觀察名單。」

楊子濬表示，教練提醒把球打平、打強勁，形成安打機率就高，上場機會也會多一點，剛開始知道拚不上木棒組有點失望，但想藉由鋁棒聯賽好表現來爭取打選拔賽。

平鎮以逸待勞等候冠軍戰對手產生，將是因雨延至明天4強賽穀保家商、普門中學當中的勝隊，吳柏宏說：「先不去想太多，盡力去打就對了。」