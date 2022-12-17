新北市環保局今(17)日於八里淨零碳示範區辦理「新北環保小局長12堂課」第4至6堂課「淨零碳出任務」，繼上個月前3堂「一日清潔隊長」體驗課程後，進一步帶領第10屆小局長們了解淨零碳的概念、方向及方法。

環保局專門委員許嘉琦表示，近年來極端氣候事件肆虐全球，進一步印證氣候危機是「現在進行式」，剛落幕的COP27(聯合國氣候變化大會第27屆締約國會議)也呼籲全球應從氣候承諾到共同實踐(Together for implementation)。新北市已訂定2030年較2005年減碳30％、2050年淨零排放目標，為了邁向淨零，每個人都應具備氣候素養，了解與自然共存的重要性，找出以自然為本的解方，走向永續發展。期許環保小局長能真切關懷我們的環境，將學習到的淨零觀念分享出去，進而號召身邊的同學、老師及家人一起用行動愛地球。

環保局說明，今日課程以「惜食＆低碳三部曲」拉開序幕，三部曲分別是「惜食＆再分配」、「惜食＆再加值」及「惜食＆再利用」。小局長們到「1919食物銀行台北倉儲」，了解食材如何被收集、分類、存放，再分配予需要的人，呼應聯合國訂定永續發展目標之消除貧窮、終止飢餓；而後小局長化身小廚師，利用食物銀行倉儲的「格外品」或即期食材發揮創意，製作具自我風格的惜食料理，透過「做中學，學中做」加強惜食觀念；小局長更實地觀察「黑水虻」生態，認識如何透過養殖黑水虻進行廚餘再利用，體會「從搖籃到搖籃」的資源循環概念，惜食不只侷限於源頭減量的單一選項，而是資源循環的多元運用。

環保小局長第5堂課─「E起向前淨」以「綠建築」、「工業減碳」及「綠色交通」為主軸，設計運輸及工業、與建築兩關卡，小局長們前往「八里區公所」及「八里晉瑜企業」，透過現場教學和闖關遊戲，習得綠建築、並認識工業製程及交通運輸如何執行能源轉型以減少碳排。

第6堂課「挖子尾生態及碳匯」帶領小局長走入「挖子尾自然保留區」，除了解濕地的生態與功能外，並讓小局長們認識「碳匯」—如森林、溼地、土壤。為達到「淨零碳排」的目標，碳匯量的增加不可或缺，除了透過建築、工業製程及交通運輸減碳外，更應積極透過林地和綠地面積增加碳匯量。

環保局表示，「2050淨零碳」勢在必行，為了達此目標，除了靠政府的努力，更需要所有人的參與。

今日「淨零碳出任務」課程藉由帶領小局長實地參觀，了解如何在生活各方面減少碳排、知道「碳匯」對淨零的重要性，並且在課後號召身邊同學家人一起身體力行，如珍惜食物不浪費、節約用水及用電、使用省水及省電設備、多搭乘大眾交通工具、參與植樹活動等，以生活中的簡單作為，為實踐減碳淨零盡一份力！