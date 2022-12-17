YouTuber情侶檔小煜與秀成立的頻道「秀煜Show YoU」，以情侶間互動和各種多元題材，吸引超過40萬粉絲訂閱；小煜與秀在最新影片中透露，遭到駭客以「公布私密影片」威脅，沉重公開與駭客來網信件，與如何面對不雅片可能早已流出，更提醒網友們網路使用安全有多重要。

小煜與秀在影片一開始就看起來臉色凝重，小煜才先講到他幾天前接到朋友電話，告知他帳號疑似又被盜，還傳來一張郵件截圖，上面寫滿他的各個平台的帳號密碼，加上電腦螢幕畫面，讓他第一時間衝回工作室；原來小煜早有收到駭客寄來的信件，恐嚇威脅他要把所有個資加上DIY影片發送出去，除非給他價值1100美金（約新台幣34000萬元）的比特幣。

小煜最後故意放上模仿DIY的畫面自娛。（圖／摘自秀煜Show YoU YouTube）

他們也想到前陣子才停用防毒軟體，駭客信件中的敘述也更有真實性，小煜立刻向公司同事求助，還上網查詢相關事件，才發現這有很大可能為一種詐騙手法；另外小煜與秀想到2年前頻道有遭駭客入侵過，聯想到那些個資可能是那時候流出，但私密影片是否真的被散布出去，小煜則說不確定，但也提醒網友們，「網路安全真的很重要」。

此外，小煜還故意在片尾放上模仿DIY的影片，以自娛的方式面對這次駭客威脅，讓大票網友都很佩服他，紛紛留言鼓勵，「最近被圈粉，出包後的處理都滿不錯，加油」、「真的要小心點，別再被駭客盯上了」、「滿滿正能量，最後那段超好笑」、「我筆電的攝像頭都會拿膠帶貼起來，保護自己」。