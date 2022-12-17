共同社17日報導說，日本完成修改的3份安保文件之一《國家防衛戰略》是從《防衛計畫大綱》改名而來，其中著眼於尖閣諸島（釣魚台列嶼）和在台灣海峽附近活動活躍的中國，強調了增強自衛隊運輸能力的方針。《國家防衛戰略》中寫入，最晚到2027年度，擁有自衛隊可在出現突發事態時迅速趕赴南西諸島（鹿兒島至沖繩）的能力。從做好保護國民工作的角度出發，將完善居民能迅速疏散的態勢。
據報導，該文件以俄羅斯進攻烏克蘭為教訓，明確出示了3個目標。（1）創造不容許憑藉實力單方面改變現狀的安全保障環境；（2）與盟友及志同道合國家攜手，遏止改變現狀；（3）若發生進攻，由日本肩負主要責任來應對。
作為自衛隊加強海上和航空運輸能力的一環，將推動利用民間船舶。政府已與兩艘民間船舶簽訂了優先使用合同，將加以擴充。
結合防衛層面的需求，文件中寫明「尤其建設和強化南西地區的機場和港灣等」。寫入擴大自衛隊對機場和港灣設施的可利用範圍。在南西諸島，航空自衛隊主力戰機F-15目前能隨時運用的機場僅為那霸機場。
以保護國民等為目的，寫入了強化沖繩的部隊。具體將增強以沖繩為據點的陸上自衛隊第15旅團。
到2027年度結束前，解決彈藥和飛彈短缺的情況，並在十年內完成火藥庫的增設工作。為確保出現突發事態時的作戰指揮能力，還將推進主要司令部的地下化。
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