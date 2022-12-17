網路近日流傳一段車禍影片，一輛貨櫃車開上高架道路後發現走錯路，駕駛竟直接倒車，遭到一名小貨車從後方撞上，小貨車當場「車頭壓扁」車內2人慘死，網友留言「這壓縮程度解壓縮也回不來了吧」、「駕駛應該扁掉了吧」；據悉事件發生在大陸深圳，貨櫃車駕駛為香港人。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，一輛貨櫃車行駛上高架道路後疑似發現走錯路，竟直接在路中緩緩倒車，沒想到下一秒一輛小型貨車當場從後方追撞，小貨車的車頭當場被撞扁，炸出許多車身零件，驚悚撞擊瞬間全被一旁駕駛給拍下，引發討論。

其他網友留言「聯結車只是在違規倒車而已，車速那麼快撞上活該」、「這壓縮程度解壓縮也回不來了吧」、「後車裏面的人，存活機率應該剩小數點了吧」、「慘！駕駛應該扁掉了吧」、「一個不在乎，一個不看路」、「真不知道誰給他勇氣這樣子倒退」、「跟台灣駕駛上錯交流道，有87分像」。

據了解事發在大陸深圳，該貨櫃車13日沿深圳南屏高速公路行駛，在往北環大道時疑因開錯路，企圖倒退後，遭到一輛貨車高速行駛下猛撞車車尾，整個車頭壓扁如廢鐵，撞擊片段在網路上瘋傳，據悉車上司機及一名跟車工人傷重死亡。