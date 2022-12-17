齊豫、潘越雲首度唱進北流，唱出三毛及彼此的壯闊人生故事。（粘耿豪攝）

齊豫接連演唱〈今世〉、〈孀〉及〈飛鳥與魚〉，展現天籟美聲。（粘耿豪攝）

潘越雲以低沉磁性嗓音詮釋經典歌曲〈謝謝你曾經愛我〉。（粘耿豪攝）

張小燕（左起）、閻柔怡、趙詠華到場欣賞 《回聲》演唱會。（粘耿豪攝）

美聲天后齊豫、潘越雲相隔4年再為故友三毛合體，今晚（17日）在台北流行音樂中心舉辦「回聲」演唱會。潘越雲自鏟5公斤，一天一餐瘦回48公斤，成功回春以窈窕體態登場；齊豫特別獻唱了〈心經〉、〈奇異恩典〉兩首不同宗教心靈歌曲，充滿正向力量為後疫情時代的大家祈福。張小燕、王新蓮、趙詠華、丁曉雯、李四端等星友到場欣賞。

齊豫、潘越雲首度唱進北流，以4年前《回聲》小巨蛋演唱會主軸「三個女人的壯闊人生」再做延伸，兩人攜手詮釋逾30首經典曲目，掀起無限回憶殺。整場演唱會更透過18人編制的弦樂把兩人優美嗓音烘托到完美極致，加上二胡大師溫金龍及吳興國、林秀偉所創立的太古踏舞團的舞者吳采璘跨刀，增添更多藝術氣息！

演唱會一開場就播放了三毛生前的聲音，齊豫說，「如果說三毛姊姊是勇敢、愛、夢想的代言人，我想沒有人會反對，從《回聲》專輯、到小巨蛋，到今天北流，我們經歷了3個艱難的春夏秋冬，但勇敢、愛、夢想是不可以忘記的。」她表示，三毛當初在學長手心上寫下7個數字（電話號碼），勇往直前的態度令她羨慕。

潘越雲也非常推崇三毛，「三毛用腳丈量世界，展開了她壯闊人生的旅程，也讓很多書迷包括讓我開啟了視野」，接著帶來〈飛〉等一連串歌曲。今入冬首波寒流來襲，台北低溫僅11度，潘越雲也特別感謝全場觀眾，「謝謝你們來，今天晚上特別冷，你們掌聲帶來了特別的溫暖！」現場4500人滿座，總票房約1200萬。

兩人除了合唱7首歌曲，也分別展現金嗓。潘越雲首次為齊豫〈橄欖樹〉擔任和音天使，她私下稱讚齊豫：「齊姐的歌好難唱，真的是功力派的！不像我是表情派的！」齊豫則笑說：「阿潘太謙虛，我特別喜歡她唱〈謝謝你愛過我〉，很有味道。」所以自己特別「點」了這首歌。兩人都有天籟金嗓，事前仍搭配樂團共總彩了３次，加上當天現場演出，「等於唱了4場回聲演唱會！」

兩人各自換穿3套新裝，並親自擔任造型師，其中潘越雲因為她前陣子跌倒手受傷，兩個月都沒胃口，竟瘦回三十幾歲時的體態，讓她開心「這也成了我受傷最大的收穫」。齊豫也勤做飲食控制而瘦了3公斤，除了減少吃甜食外，更把澱粉類的飯、麵食攝取降到最低，齊豫笑說：「因為不太運動，就只能少吃一點。」