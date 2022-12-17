新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費案，檢方將其改列「偵」字案被告，諭令60萬元交保候傳。前民進黨立委郭正亮表示，高虹安如果沒有弄個場面讓全台灣都看得到，她的處境堪危，這樣就完了。媒體人吳子嘉則認為，高虹安如果沒有把民進黨立院總召柯建銘等人殺到血流成河，高虹安就完了。

郭正亮今(17日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，高虹安若跟民進黨和解，而不去查新竹的弊案，這樣就完了。媒體人朱凱翔提了一個建議，高虹安不要交保，直接關進去。郭正亮認為，關進去就沒聲音了。高虹安如果沒有弄個場面讓全台灣都看得到，處境堪危。

郭正亮甚至預測，高虹安以60萬交保，就已經注定要被起訴，不可能躲得掉司法案件，所以高虹安開始就要跟一審做鬥爭，若一審有罪恐怕就停職了。

吳子嘉則認為，高虹安如果沒有把民進黨立院總召柯建銘等這一群人殺到血流成河，高虹安就完了。

有網友則問到，怎麼覺得高虹安被司法迫害，民眾黨怎麼都沒聲音啊？只有民眾黨立院總召出來譴責。郭正亮接著表示，民眾黨一直都這樣。吳子嘉則認為，一個政黨沒有辦法保護自己人，怎麼保護老百姓。