新營區南瀛草地音樂會17日登場，天氣濕冷仍吸引萬餘名觀眾進場。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市耶誕跨年系列演唱會17日溪北場在新營區南瀛綠都心公園登場，巧遇寒流來襲天氣濕冷，仍湧入1萬5000人參加，台南市政府發送暖暖包派上用場，贈送的便利雨衣更被搶空。

台南耶誕跨年系列活動共有3場演唱會，唯一的溪北場17日晚間7時在南瀛綠都心公園率先登場，今年卡司陣容堅強，有超人氣新星團體原子少年天王星，還有本土流行天團玖壹壹、創作歌手高爾宣，還有俗女養成記2的創作歌手琳誼。

今年演唱會卡司強，台南市新聞處預料吸引眾多民眾，警方還在活動會場內安排「防踩踏小組」，預防發生韓國梨泰院踩踏事件。

台南市17日寒流過境，風大又下雨，熱情歌迷仍一早就來搶位，上午已湧入200位民眾冒雨排隊，只為了搶先爭睹原子少年天王星團體的彩排。

台南市長黃偉哲關心冒雨排隊歌迷，派員在現場發送暖暖包與輕便雨衣，晚間活動開場前突颳起一陣風雨，雨勢隨即停歇。

演唱會由歌手艾文開場炒熱氣氛，隨著高爾宣、玖壹壹與原子少年團等人氣歌手與天團接連上場，進場人數愈來愈多，民眾高昂氣氛驅走寒意，全場估計約有1萬5000人次。

南瀛草地音樂會落幕，24日還有耶誕夜演唱會與31日跨年晚會，皆在永華市政中心西側廣場舉行，台南市12月下旬活動緊湊，帶入歲末節慶的氛圍。