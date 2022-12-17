寇乃馨（右）、黃國倫夫妻結婚13年，感情依舊甜蜜。（寇乃馨提供）

疫情逐漸解封，各企業行號開始準備尾牙，曾有「尾牙女王」之稱的寇乃馨和老公黃國倫返台約8個月，據知夫妻倆合體最高約百萬台幣，她今天向本報透露今年1場尾牙都還沒接，應是許多長期合作的台灣廠商以為他倆還在大陸，喊話：「我們回來啦，歡迎邀約工作，價碼絕對好商量，都算『回家探親友情價』。」

寇乃馨表示曾當至少8年的「尾牙女王」，因為她能中英語雙聲帶主持，老公黃國倫又能唱，輝煌時期她1人曾創下30場紀錄，夫妻加起來最高則達40場，鴻海、台積電、聯電 、英業達、威剛、遠百等都是他們的客戶。

不過，寇乃馨夫妻近年多在大陸發展，2人在直播電商的月營業額可高達2億台幣，人氣超旺。據聞夫妻在當地活動每場百萬人民幣起跳（約446萬元台幣），她坦言確實已有多場年會邀約，但礙於疫情，飛來飛去風險高，只好先婉拒，認為明年3月後再觀察兩岸防疫規定，「希望未來工作，不需再長期隔離，過去3年國倫就隔離過8次，一次21天，隔離實在耗費太多時間。」

寇乃馨覺得這20年都不眠不休地工作，即便至今還沒接到尾牙活動，她樂觀笑說：「算不算是難得因疫情偷得休假？」她目前計畫先在台灣陪爸媽，「至少會待一陣子享天倫之樂囉。」也順便裝修養7年蚊子、價值近2億的新家，她透露春節後夫妻倆會飛東南亞，演出10場福音佈道演唱會，「疫情教會我們的是，健康最可貴，親友相聚要非常珍惜」。